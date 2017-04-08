Что такое авитаминоз и как с ним бороться

6 апреля в Доме журналиста прошла пресс-конференция, участники которой рассказали о причинах, видах и мерах профилактики авитаминоза.

Специалисты сразу обратили внимание на то, что стоит разделять такие понятия как авитаминоз и гиповитаминоз:

«Авитаминоз — это полное истощение витаминных запасов организма. Сейчас он практически не встречается. Поэтому мы будем говорить о гиповитаминозе, т. е. о снижении витаминной обеспеченности. Причем чаще всего встречается полигиповитаминоз — нехватка сразу нескольких витаминов, что говорит о неправильном питании или хроническом заболевании желудочно-кишечного тракта, при котором витамины попросту не всасываются», — пояснила директор научно-исследовательского института гигиены и экологии человека СамГМУ, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по диетологии Ольга Сазонова.

Также медики опровергли распространенное убеждение о том, что принимать витамины стоит только в межсезонье. За последние несколько десятков лет жизнь сильно изменилась. Уровень физической активности у людей существенно снизился из-за автоматизации многих процессов. Поэтому суточная норма калорий сократилась с 5 000 до 3 000 у мужчин и с 3 000 до 1 800 у женщин. При этом потребность в витаминах и других необходимых микроэлементах не изменилась. Попросту говоря, человек не может получить достаточное количество витаминов исключительно из продуктов питания. Для поддержания организма необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы.

«Не стоит оставлять без внимания и тот факт, что из-за ряда объективных причин питание почти на всей территории нашей страны носит сезонный характер. Некоторые пытаются запастись витаминами впрок, объедаясь, например, клубникой или помидорами в сезон. Но это абсолютно напрасно, витамины в организмы не накапливаются, они должны поступать ежедневно», — объяснил главный врач ГБУ «Самарский областной центр медицинской профилактики» Александр Муравец.

Отдельное внимание стоит обратить на употребление витамина С, который не синтезируется в организме, ведь его недостаток может привести к серьезным последствиям:

«Одно из требований, предъявляемых к организации питания в детских дошкольных образовательных и оздоровительных учреждениях — это искусственная С-витаминизация пищи. Потому как если на протяжении четырех дней в организм не будет поступать витамин С, это проведет к полному авитаминозу и, возможно, к цинге», - рассказал заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области Владимир Жернов.

К выбору витаминных комплексов стоит подходить серьезно. Во-первых, нужно отдавать предпочтение поливитаминным препаратам и тем, в которых содержатся такие микроэлементы, как цинк или селен. Во-вторых, правильный препарат должен содержать как водорастворимые, так и жирорастворимые витамины. И в-третьих, не стоит экономить на своем здоровье. Специалисты говорят, что если вы можете позволить себе дорогостоящие сбалансированные витаминные комплексы — не отказывайте себе в этом. Такие комплексы подчас способны принести больше пользы, чем фрукты и овощи, купленные в магазине.