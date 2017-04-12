Эстафета мастер-классов продолжается

11 апреля члены жюри фотоконкурса «Самарский взгляд-2016», члены Фотообъединения областного Союза журналистов, фотографы-пейзажисты Владимир Привалов и Николай Федорин провели мастер-класс на тему «Природа в путешествии».

Фотографы поделились своим опытом, а также ответили на вопросы о технике съемки, обработке и селекции отснятых кадров.

Кроме того, присутствующие на встрече узнали, какими основными критериями руководствуется жюри фотоконкурса «Самарский взгляд» при отборе участников итоговой выставки и выборе победителей. В конце встречи спикеры предложили собравшимся принять участие в главном фотоконкурсе Поволжья на будущий год.

Следующий мастер-класс в рамках фотопроекта «Самарский взгляд» состоится в пятницу, 14 апреля. Начало в 18:30

Об умной фотографии расскажет член художественного совета Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, победитель и лауреат международных и всероссийских фотоконкурсов Николай Муханов.

Вход свободный.

Автор фото — Сергей Курочкин