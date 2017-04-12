Российская государственная цирковая компания при поддержке Министерства культуры РФ проводит конкурс для журналистов и творческих коллективов средств массовой информации «Цирк сегодня, завтра и всегда».

Цель конкурса — привлечение к активному творческому сотрудничеству профессиональных журналистов и коллективов средств массовой информации по освещению деятельности Российской государственной цирковой компании и популяризация циркового искусства.

В конкурсе могут принять участие журналисты, фотографы и редакции районных, областных, краевых, региональных и федеральных СМИ, в материалах которых рассказывается о цирковом искусстве.

Победители и лауреаты конкурса награждаются ценными призами и подарками.

Конкурс проводится с 23 марта по 30 октября 2017 года.

Положение о конкурсе