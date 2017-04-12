«Задумка» вошла в число лауреатов Национальной премии

11 апреля в Доме журналиста состоялась пресс-конференция с руководителями детского музыкального театра «Задумка», поводом для которой стало получение театром Национальной премии «Весна священная».

«Весна Священная» — единственная национальная премия в области детского и юношеского танца, созданная по инициативе Илзе Лиепа и фонда «Культура – детям».

«Конкурс резко отличается от всех остальных хотя бы тем, что организаторы сами приезжают в регионы и отбирают участников. На финальный этап в Москву едут уже отобранные коллективы, причем все расходы, включая питание, проживание и билеты, оплачивает фонд. В итоге в финале оказываются те, кто действительно этого достойны, а не те, у кого большие финансовые возможности», — сказала основатель и художественный руководитель театра Елена Колотовкина.

Победители конкурса получили уникальную возможность выйти на главную сцену страны — сцену Большого театра. Одиннадцать танцевальных коллективов-лауреатов приняли участие в гала-спектакле «Весна Священная» вместе со звездами балета, театра и кино.

«Задумка» впервые за 44 года своего существования выступила на сцене Большого театра. Совместные репетиции с ведущими российскими артистами, хореографами, режиссерами и постановщиками произвели неизгладимое впечатление на наших детей. Им посчастливилось понаблюдать за работой настоящих профессионалов, принять участие в построении спектакля «от» и «до». Это событие, безусловно, войдет в нашу историю», — добавила директор театра Светлана Явич.

Вдохновленная «Священной весной» «Задумка» строит новые творческие планы и перспективы. В ближайшем будущем в городе появится сразу три детских студии: в районе пересечения улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной, на улице Ново-Садовой недалеко от КРЦ «Звезда» и на улице Чернореченской.

Также руководители театра рассказали о том, что им поступило предложение выступить с сольным концертом в Москве. В программу концерта войдет спектакль «Приключение футбольного мяча» и постановка «Самарский край» с участием Сергея Войтенко.