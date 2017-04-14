Из ГУФСИН в УФСИН: новый этап развития

13 апреля в Доме журналиста состоялась пресс-конференция начальника УФСИН России по Самарской области, генерал-лейтенанта внутренней службы Рамиза Алмазова.

Напомним, что в 2016 году в уголовно-исполнительной системе региона произошли серьезные изменения: областное управление ФСИН потеряло статут главного. По словам начальника самарского ведомства, это произошло из-за сокращения числа осужденных: если в 2011 году в колониях области содержалось 18 000 заключенных, то сейчас их число составляет 11 000 человек.

«К уменьшению числа осужденных, содержащихся в колониях, привели, в первую очередь, изменения в законодательстве. Ряд преступлений был переквалифицирован из уголовных в административные. Сыграл свою роль и другой факт — в Самаре существенно сократилось количество «пивнушек» и выросло число заведений, где можно приятно провести время, не употребляя алкоголь. Это повлияло на уровень преступности, ведь по статистике большинство преступлений совершается в измененном состоянии сознания»,— сказал Рамиз Алмазов.

Еще одно изменение — появление такого вида наказаний, как принудительные работы. Специально для тех, кому степень тяжести преступления позволяет искупить вину таким способом, в поселке Волжский открылся изолированный участок, функционирующий как исправительный центр при ИК-10, одновременно в котором могут содержаться 35 человек.

Также УФСИН за последнее время освоил производство 19 видов новой продукции. В колониях стали изготавливать стеклопакеты, тротуарную плитку, элементы детских площадок, светильники, кованые изделия, стиральный порошок и гигиенические наборы. Только за прошлый год выпустили более 35 тонн хозяйственного мыла и вырастили 75 тысяч тюльпанов. Всего же произведено товаров и услуг на сумму более полумиллиарда рублей, а чистая прибыль составила свыше 45 млн. рублей.

Несмотря на все положительные тенденции, УФСИН по-прежнему испытывает кадровый дефицит. Для исправления ситуации особое внимание уделяется социальной защите сотрудников. Им предоставляется компенсация за поднаем жилья, бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, выслуга лет в льготном исчислении. А тот, у кого нет высшего образования, имеет возможность получить его бесплатно в ведомственных ВУЗах.