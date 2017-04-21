Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на мероприятие,

организованное

Самарской областной организацией

Союза журналистов России

День поминовения журналистов

Дата: 25 апреля 2017г.

Начало в 12:00

Место проведения — Троице-Сергиев храм

(Академический переулок, 1а)

По многолетней традиции в светлый праздник Радуницы в храме на поминальную службу соберутся родственники, друзья, коллеги ушедших от нас журналистов.

Будем рады видеть вас на мероприятии!

Адрес Храма: Академический переулок, 1а

Проезд автобусами: №22, 46, 39, 10, 13

до остановки ул. Антонова-Овсеенко.

Аккредитация для СМИ

по тел.:

332-02-72

Елена Володина