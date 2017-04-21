Приглашаем вас на мероприятие,
организованное
Самарской областной организацией
Союза журналистов России
День поминовения журналистов
Дата: 25 апреля 2017г.
Начало в 12:00
Место проведения — Троице-Сергиев храм
(Академический переулок, 1а)
По многолетней традиции в светлый праздник Радуницы в храме на поминальную службу соберутся родственники, друзья, коллеги ушедших от нас журналистов.
Адрес Храма: Академический переулок, 1а
Проезд автобусами: №22, 46, 39, 10, 13
до остановки ул. Антонова-Овсеенко.
Аккредитация для СМИ
по тел.:
332-02-72
Елена Володина