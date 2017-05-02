«Игры солнца и теней»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на открытие выставки

самарской художницы,

члена Союза художников России

Юлии Кузнецовой

Дата: 3 мая 2017г.

Начало в 12:00

Место — Дом журналиста

Название выставки имеет двоякий смысл: с одной стороны, оно напрямую говорит, что в основе работ автора лежит игра света и тени, с другой — раскрывает зрителю две стороны творчества художника — яркую, наиболее заметную, живописную, то есть «солнечную» и графическую, «теневую» серию работ, которая будет представлена впервые.

В экспозицию вошли новые работы — натюрморты, городские и ландшафтные пейзажи, выполненные на пленэре, а также графические зимние зарисовки в технике соус-гуашь, на которых запечатлены улочки родного города, «выхваченные» из городской суеты, знакомые и узнаваемые места Самары и другие сюжеты.

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Танзиля Аглиулина

270-43-36

Татьяна Заварзина