«Игры солнца и теней»

Приглашаем вас на открытие выставки
самарской художницы,
члена Союза художников России
Юлии Кузнецовой
Дата: 3 мая 2017г.
Начало в 12:00
Место — Дом журналиста
Название выставки имеет двоякий смысл: с одной стороны, оно напрямую говорит, что в основе работ автора лежит игра света и тени, с другой — раскрывает зрителю две стороны творчества художника — яркую, наиболее заметную, живописную, то есть «солнечную» и графическую, «теневую» серию работ, которая будет представлена впервые.
В экспозицию вошли новые работы — натюрморты, городские и ландшафтные пейзажи, выполненные на пленэре, а также графические зимние зарисовки в технике соус-гуашь, на которых запечатлены улочки родного города, «выхваченные» из городской суеты, знакомые и узнаваемые места Самары и другие сюжеты.
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Танзиля Аглиулина
270-43-36
Татьяна Заварзина