УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас

со Всемирным Днем свободы печати!

В этот день мы традиционно отдаем дань уважения и говорим сердечное спасибо всем работникам СМИ — всем тем, кто стремится сохранить свободу слова, мысли, печати. Тем журналистам, которые осознают, насколько важно тщательно проверять информацию, сопоставлять факты и только потом публично выражать свои мысли.

Искренне желаю вам никогда не путать свободу и вседозволенность, помнить о той силе, которое имеет журналистское слово.

Пусть наша профессия продолжает служить добру и созиданию! Творческого вдохновения, пытливого ума, интересных тем и достойного их воплощения!