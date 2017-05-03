анонсы пресс-центра

«Клещи наступают: как обезопасить себя и своих близких?»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 4 мая 2017г.
Начало в 11:00
Место проведения — Дом журналиста

Тема:

«Клещи наступают: как обезопасить себя
и своих близких?»

Информационный повод:

Сезонный подъем численности и активности клещей
в Самарской области

Участники:

1. Краснова Наталья Владимировна — главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области;

2. Валеев Булат Алимович — главный специалист управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области.

В рамках пресс-конференции планируется рассказать о том, где на территории Самарской области риск контакта с клещами наиболее высок, как готовится областное министерство здравоохранение к сезонному увеличению пострадавших от укусов клещей, а также напомнить о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, проводя время на природе.

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Аглиулина Танзиля
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Заварзина Татьяна