Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-конференцию

Дата: 4 мая 2017г.

Начало в 11:00

Место проведения — Дом журналиста Тема: «Клещи наступают: как обезопасить себя

и своих близких?» Информационный повод: Сезонный подъем численности и активности клещей

в Самарской области Участники:

1. Краснова Наталья Владимировна — главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области;

2. Валеев Булат Алимович — главный специалист управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области.

В рамках пресс-конференции планируется рассказать о том, где на территории Самарской области риск контакта с клещами наиболее высок, как готовится областное министерство здравоохранение к сезонному увеличению пострадавших от укусов клещей, а также напомнить о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, проводя время на природе.

Аккредитация по тел.

332-68-39

Аглиулина Танзиля

270-43-36

Заварзина Татьяна