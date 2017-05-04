Клещи атакуют: как обезопасить себя и своих близких

4 мая в Доме журналиста прошла пресс-конференция, в рамках которой представители областного министерства здравоохранения и Управления Роспотребнадзора рассказали о мерах профилактики и способах защиты от клещей в период их активности.

По словам специалистов, с начала клещевого сезона, который стартовал 16 марта, было зарегистрировано 254 пострадавших от укусов клещей, из них — 63 ребенка. Это в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Уменьшение числа укушенных связывают с погодными условиями — весна 2017 года выдалась более холодной, чем в прошлом году. Но при этом риск заражения клещевыми инфекциями на территории региона достаточно высок:

«В Самарской области 26 из 35 муниципальных территорий являются эндемичными по клещевому энтеровирусному энцефалиту. Это, в первую очередь, лесопарковые зоны и лесные массивы таких городов как Самара, Жигулевск, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Похвистнево, а также Шигонского, Борского, Богатовского Большеглушицкого, Безенчукского и Шенталинского районов. Поэтому не стоит забывать о мерах предосторожности, отправляясь на природу или на прогулку в парк», — пояснила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области Наталья Краснова.

Защитить от укусов клещей и как следствие от таких тяжелых заболеваний, как энцефалит и боррелиоз, поможет правильно подобранная одежда: она должна быть светлой и однотонной (на светлом фоне легче заметить клеща), брюки необходимо заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды также лучше заправлять в брюки, а манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке. Ни в коем случае нельзя забывать о головном уборе — если его нет, то наденьте капюшон или платок. Эффективность защиты многократно увеличивается при обработке одежды специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно).

Отправляясь на отдых, следует помнить, что клещи в качестве мест обитания выбирают высокую траву и кусты, а также пастбища крупного и мелкого рогатого скота. В связи с этим опасность представляет сырое молоко, полученное от укушенной коровы или козы. Чтобы исключить риск заражения, перед употреблением молоко нужно прокипятить.

С прогулки клещей можно принести не только на себе, но и на собранных букетах цветов, домашних животных, вещах. Бывают случаи, когда клещи живут дома по несколько дней и только потом кусают людей. Медики советуют внимательно осматривать себя и всех домочадцев в течении нескольких дней после отдыха на природе.

«Несмотря на то, что в сезон клещей акарицидная обработка мест массового отдыха граждан проводится в среднем раз в два месяца, это не позволяет полностью истребить клещей. Сейчас используются менее вредные для экологии летучие средства, которые долго не задерживаются в природе», - пояснил главный специалист управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Булат Валеев.

При обнаружении на теле клеща не стоит удалять его самостоятельно — нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или любое другое медицинское учреждение, где врач правильно извлечет его и обработает место укуса. Еще одна не менее важная процедура — сдача клеща в лабораторию Роспотребнадзора на анализ. Эксперты за сутки определят, является ли клещ инфецированным. В случае обнаружение опасных болезней, человеку будет оказана медицинская помощь.

Если предотвратить заражение боррелиозом современная медицина не может, вакцину от этой болезни до сих пор не изобрели, то в борьбе с клещевым энцефалитом вакцинация по прежнему остается самым эффективным способом В плановом порядке она проводится людям, профессии которых входят в группу риска — лесникам, нефтянникам, электрикам и другим. Привиться от энцефалита может каждый, но при этом необходимо учитывать, что курс вакцинации состоит из 2-х внутримышечных инъекций, с интервалом в 5-7 месяцев, т. е. желающим пройти вакцинацию необходимо уже осенью обратиться в медучреждение для введения первой инъекции.