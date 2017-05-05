Студенты-журналисты при поддержке областного Союза журналистов подготовили проект, посвященный Великой Победе.

Студенты 2 курса направления подготовки «Журналистика» Самарского университета Ксения Якурнова и Алина Харисова подготовили мультимедийный проект «Человек больше войны».

Проект поддержали Самарская областная организация Союза журналистов России и Самарское региональное отделение Союза ветеранов России.

Студентки встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, пообщались с ними, записали воспоминания, сделали портреты и написали очерки. Портреты и аудиозаписи выкладываются в группу «Вконтакте» GrowthМедиа https://vk.com/growthmediasmr.

Накануне Дня Победы студенты подарят ветеранам их портреты, а завершится проект изданием сборника воспоминаний ветеранов.