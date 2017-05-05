Фотографии Сергея Курочкина вновь признаны лучшими

Член Фотообъединения областного Союза журналистов, победитель фотоконкурса «Самарский взгляд» (2016 г.) Сергей Курочкин продолжает завоевывать награды.

Серия фотографий «Среди миров» принесла ему победу на VI открытом конкурсе фотографий «Стихии науки» в номинации «Микрокосм» и вошла в основную экспозицицию итоговой фотовыставки.

Кроме того, Курочкин — единственный самарский фотограф, ставший лауреатом Второго Открытого Международного фотоконкурса «(За)фиксируй мир!»-2017. Конкурс проходил в рамках фестиваля современной фотографии «Фиксаж» с тематикой — «Лови момент». В этот раз Сергею принесло успех фото «Русские забавы», главной героиней которого стала подброшенная в воздух девушка в ходе одной из старинных народных игр.