Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас

с Днем радио, телевидения и Интернета!

Ровно 90 лет назад в Куйбышеве прозвучала первая радиотрансляция, ставшая отправной точкой в истории самарского государственного радиовещания. С тех пор радио не только прочно вошло в жизнь жителей губернии, но и повлекло за собой развитие таких прогрессивных средств массовой информации, как телевидение и Интернет.

В наши дни работу всех сотрудников электронных СМИ трудно переоценить – именно вы первыми сообщаете людям о важнейших событиях в регионе, стране и мире. Благодаря вам стираются границы времени и пространства.

Желаю вам высоких скоростей, новых достижений и неизменного творческого вдохновения!

Ирина Цветкова,

Cекретарь Союза журналистов России,

председатель Самарской областной

организации Союза журналистов России