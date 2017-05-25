ФЕСТИВАЛЬ, посвященный ЧМ 2018

27 мая в Самаре пройдет Фестиваль прессы. Праздник СМИ пройдет в 24-й раз и впервые на территории парка имени Юрия Гагарина. Тема нынешнего фестиваля – «Самара в игре» и посвящен он предстоящему всемирному спортивному событию – Чемпионату мира по футболу.

Организаторы – Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.

В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города и области – газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ. По традиции участниками Фестиваля также станут студенческие и ведомственные издания.

В программе: футбольный матч с участием журналистов и ветеранов клуба «Крылья Советов», розыгрыши призов, тематические викторины, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, полевая кухня, благотворительные акции и многое другое.

Открытие в 11:00 на главной сцене.

Приглашаем всех принять участие в празднике!

До встречи на Фестивале!

Программа Фестиваля 2017

Список площадок

№1 Телерадиокомпания «ТЕРРА»;

№2 Газета «Тюрьма и воля» Общественного совета при УФСИН РФ по Самарской области;

№3 Объединенная площадка телерадиокомпании «Губерния» и газеты «Волжская коммуна»;

№4 Студенческий пресс-центр Самарского университета;

№5 Объединенная площадка информационно-новостного портала «Самарский край» и ИА «Центр спортивной информации»;

№6 Объединенная площадка «Самарской газеты» и телеканала «Самара-ГИС»;

№7 Объединенная площадка студенческой газеты «Академикус» (СГСПУ) и газеты «Парус надежды»;

№8 Мультимедийный холдинг «Комсомольская правда. Самара»;

№9 Радио «Самара-Максимум»;

№12 Газета «Трудовая Самара»;

№13 «Российская газета»;

№14 Еженедельник «Аргументы и факты. Самара»;

№17, 18 Пресс-служба ПФК «Крылья Советов»;

№21 Объединенная площадка национальных газет Дома дружбы народов Самарской области.

Товарищеский матч. «Сборная ветеранов «Крылья Советов» и «Сборная СМИ»