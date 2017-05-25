ФЕСТИВАЛЬ, посвященный ЧМ 2018

27 мая в Самаре пройдет Фестиваль прессы. Праздник СМИ пройдет в 24-й раз и впервые на территории парка имени Юрия Гагарина. Тема нынешнего фестиваля – «Самара в игре» и посвящен он предстоящему всемирному спортивному событию – Чемпионату мира по футболу.
Организаторы – Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.
В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города и области – газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ. По традиции участниками Фестиваля также станут студенческие и ведомственные издания.
В программе: футбольный матч с участием журналистов и ветеранов клуба «Крылья Советов», розыгрыши призов, тематические викторины, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, полевая кухня, благотворительные акции и многое другое.
Открытие в 11:00 на главной сцене.
До встречи на Фестивале!
Список площадок
№1 Телерадиокомпания «ТЕРРА»;
№2 Газета «Тюрьма и воля» Общественного совета при УФСИН РФ по Самарской области;
№3 Объединенная площадка телерадиокомпании «Губерния» и газеты «Волжская коммуна»;
№4 Студенческий пресс-центр Самарского университета;
№5 Объединенная площадка информационно-новостного портала «Самарский край» и ИА «Центр спортивной информации»;
№6 Объединенная площадка «Самарской газеты» и телеканала «Самара-ГИС»;
№7 Объединенная площадка студенческой газеты «Академикус» (СГСПУ) и газеты «Парус надежды»;
№8 Мультимедийный холдинг «Комсомольская правда. Самара»;
№9 Радио «Самара-Максимум»;
№12 Газета «Трудовая Самара»;
№13 «Российская газета»;
№14 Еженедельник «Аргументы и факты. Самара»;
№17, 18 Пресс-служба ПФК «Крылья Советов»;
№21 Объединенная площадка национальных газет Дома дружбы народов Самарской области.
Товарищеский матч. «Сборная ветеранов «Крылья Советов» и «Сборная СМИ»