Фестиваль прессы с футбольным акцентом

27 мая в Самаре в крупнейшем городском парке — парке имени Юрия Гагарина — прошел 24-й Фестиваль прессы.



Организаторы – Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара – посвятили нынешний фестиваль предстоящему всемирному спортивному событию – Чемпионату мира по футболу 2018.

Предложенную тему – «Самара в игре» – с удовольствием поддержали многие региональные СМИ.

Программа была разнообразной: розыгрыши футбольных призов, тематические викторины, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, спортивные состязания, благотворительные акции и многое другое.

Открытие Фестиваля состоялось на площадке №1 (ТРК «ТЕРРА»). Старт фестивалю по традиции дала его организатор, Секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова.

Ирина Цветкова:

«Так здорово, что мы снова собрались все вместе на нашем Фестивале Прессы. Тема этого года — «Самара в игре», ведь посвящен он предстоящему Чемпионату мира по футболу. Наш Фестиваль — это еще и некое признание в любви нашему футбольному клубу, как мы их ласково называем — наши «Крылышки». И мы уверены, что победа все равно будет за нашими «Крыльями»!»

В церемонии также приняли участие: вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, глава г.о. Самара Олег Фурсов, председатель Думы г.о. Самара Галина Андриянова, посол Самары, города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев, ветеран футбольного клуба «Крылья Советов», мастер спорта Советского Союза и рекордсмен клуба по числу игр (413 матчей) — Валерьян Панфилов и сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного Фронта Павел Покровский.

Олег Фурсов, глава г.о Самара, поделился своим мнением о Фестивале и его теме:

«За 24 года проведения Фестиваля, несмотря на разные точки зрения, разные политические, экономические, возможно, архитектурные взгляды, мы продолжаем собираться на этой площадке. И даже то, что мы сегодня находимся в парке им. Ю.Гагарина, а не в Струковском, который сейчас на капитальном ремонте, говорит о том, что трудности нас совершенно не пугают. Практически все самарские СМИ присутствуют сегодня здесь и каждое из них готово похвастаться своими профессиональными успехами, показать свое профессиональное мастерство, поделиться с нами своими достижениями».

Галина Андриянова, председатель Думы г.о. Самара:

«Мы, самарцы, всегда и во всем хотим быть первыми. И при подготовке к Чемпионату мира по футболу мне бы очень хотелось, чтобы это чувство не покидало нас. Год у нас будет тяжелый — мы с вами готовимся к Чемпионату, готовимся встретить 100-летие Союза журналистов, готовимся к 25-му Фестивалю прессы. Я уверена, что именно через вас, через тех людей, которые становятся первыми свидетелями всех событий в городе, наши жители должны узнать все самое интересное и замечательное».

О сходствах и различиях журналистики и футбола сказал Александр Фетисов, вице-губернатор Самарской области:

«Единственный в своём роде праздник, выходящий за пределы самарского городского явления, — это Фестиваль прессы. Стал он таким благодаря активности людей, которым он посвящен, и капитана команды — Ирины Владимировны.

Футбол — игра коллективная. Многое зависит от каждого игрока. Так и в жизни. Важное отличие журналистики от футбола в том, что журналисту нельзя показать «красную карточку», и это хорошо — множество мнений полезно всегда».

Пожелал удачи журналистам Тагир Хайбулаев, посол Самары, города- организатора по футболу FIFA 2018, Олимпийский чемпион по дзюдо:

«Уже чувствуется атмосфера надвигающегося праздника благодаря людям, которые здесь сегодня собрались. Я думаю, за год до чемпионата нам нужно заразить всех жителей нашего города этим ощущением. Это, в первую очередь, задача СМИ. Поэтому я желаю им удачи в этом деле, чтобы мы смогли провести чемпионат на высшем уровне!»

Валерьян Панфилов, ветеран футбольного клуба «Крылья Советов», мастер спорта Советского Союза, рекордсмен клуба по числу игр (413 матчей) поблагодарил за поддержку:

«Большое спасибо за теплые слова, сказанные в адрес нашей любимой команды. Случается всякое, но плохих репортажей и очерков не бывает, потому что самое плохое, что может быть — это некролог. Бывают взлеты и падения, но мы будем стараться, чтобы про нашу команду были написаны только позитивные очерки и статьи. До чемпионата мира остался год и я с нетерпением жду, когда мы сможем своими глазами увидеть это действо, которое нам доверили проводить».

В этом году в фестивале приняло участие несколько десятков СМИ города и области — печатные, электронные, Интернет СМИ, студенческие и ведомственные издания. Каждый на своей площадке постарался создать соответствующую атмосферу, сделать программу интересной и насыщенной.

На площадке телерадиокомпании «ТЕРРА» были разыграны сотни футбольных сувениров, в том числе и два мяча с автографами игроков клуба «Крыльев Советов». Невероятные кульбиты футбольных фристайлеров, воздушная гимнастка, мимы-джамперы, тематические фотозоны и много другое.

Объединенная площадка телерадиокомпании «Губерния» и газеты «Волжская коммуна» развлекала гостей мастер-классами по футболу, а желающих разрисовывали аквагримом настоящего болельщика.

У входа в парк разместились телеканал «Самара ГИС» и «Самарская газета», которые на этот раз также объединились на одной площадке. Всех встречал муниципальный духовой оркестр, исполнявший, в том числе и футбольные мотивы. Для любителей мини-футбола здесь был организован специальный турнир.

Площадка газеты «Тюрьма и воля» Общественного совета областного УФСИН – старейшего участника фестиваля, как всегда была самой гостеприимной, она вошла в число победителей Фестиваля 2017 года.

Площадка интернет-порталов «Самарский край» и «Центр спортивной информации» не давала отдыха активному гостю: соревнования на турниках, бег в мешках под веселую музыку, спортивный квест с секретными заданиями могли осилить только самые азартные.

«Комсомольская правда» представила экспозицию автомобилей известной марки — официального партнера ЧМ-2018.

Студенческие СМИ не отставали от своих коллег и тоже нашли, чем удивить гостей. Студенческий пресс-центр Самарского университета в режиме он-лайн создавал видео на тему ЧМ-2018 при помощи эксклюзивной технологии хромакея. А газеты «Академикус» (СГСПУ) и «Парус надежды» поражали оперативностью: каждые 20 минут отряд корреспондентов собирал всю актуальную информацию на Фестивале и представлял ее на информационном стенде.

Впервые в фестивале принял участие футбольный клуб «Крылья Советов». В полдень на стадионе «Парк футбола» состоялся товарищеский матч двух команд — «Сборная самарских СМИ» и ветераны «Крыльев Советов». За команду ветеранской сборной сыграл вице-губернатор Александр Фетисов. Итог матча — победная ничья 3:3.

Завершился журналистский праздник вручением наград и подарков СМИ-участникам фестивальных площадок (список лауреатов прилагается).

Победители и лауреаты Фестиваля 2017

Областной Союз журналистов благодарит за многолетнюю поддержку фестиваля прессы Компанию «Балтика» и Кондитерское объединение «Россия».

На следующий год журналистский фестиваль отметит свой юбилей – 25-летие, тема его будет также юбилейной — 100-летие Союза журналистов.

Не пропустите, будет ярко и зрелищно! До встречи на фестивале «ПРЕССА 2018»!

Авторы фотографий — Сергей Курочкин, Евгений Мелехин, Владимир Иванов и Максим Калинин