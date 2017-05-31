Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на открытие выставки самарской художницы,члена Союза художников России Ольги Абраменковой

Дата: 1 июня 2017 г.

Начало в 12:00

Место проведения — Дом журналиста Название: «Крымский вояж — холст, этюдник, саквояж»

В экспозиции представлены работы двух выездных пленэров 2016 -2017 гг.

На картинах запечатлены живописные крымские пейзажи, виды с веранды Дома творчества им. К. Коровина, уникальные уголки дачи Чехова в Гурзуфе, Массандровский дворец и многое другое.

Яркие контрастные краски и неповторимое, с непрерывно меняющейся палитрой красок, море дарят теплое летнее настроение.

Аккредитация по тел:

332-68-39

Танзиля Аглиулина

332-02-72

Елена Володина