Приглашаем вас на открытие выставки самарской художницы,члена Союза художников России Ольги Абраменковой
Дата: 1 июня 2017 г.
Начало в 12:00
Место проведения — Дом журналиста
Название:
«Крымский вояж — холст, этюдник, саквояж»
В экспозиции представлены работы двух выездных пленэров 2016 -2017 гг.
На картинах запечатлены живописные крымские пейзажи, виды с веранды Дома творчества им. К. Коровина, уникальные уголки дачи Чехова в Гурзуфе, Массандровский дворец и многое другое.
Яркие контрастные краски и неповторимое, с непрерывно меняющейся палитрой красок, море дарят теплое летнее настроение.
Аккредитация по тел:
332-68-39
Танзиля Аглиулина
332-02-72
Елена Володина