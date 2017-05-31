Детские оздоровительные лагеря готовы принять отдыхающих

31 мая в Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная подготовке детских оздоровительных лагерей к новому летнему сезону.

В мероприятии приняли участие: директор Областного центра по организации отдыха и оздоровления детей Самарской области Ирина Якушина, руководитель Управления реализации общеобразовательных программ министерства образования Самарской области Оксана Чуракова, и.о. зам.начальника Главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области Владислав Садовский, заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Самарской области Елена Конькова и главный специалист Управления организации медицинской помощи женщинам и детям областного министерства здравоохранения Юлия Базранова.

Этим летом в Самарской области будут функционировать 701 лагерь с дневным прибыванием детей (на базе 686 образовательных учреждений) и 53 стационарных учреждения отдыха и оздоровления детей, в числе которых: 39 летних загородных оздоровительных лагерей, 9 санаторных круглогодичных оздоровительных лагерей, 2 палаточных лагеря и 5 детских санаториев и санаториев для взрослых, на базе которых организуется детский отдых. Заезд в первую смену стартует с 1 июня.

Ирина Якушина отметила, что всего на оздоровительную кампанию Самарской области лета-2017 власти выделили 1 204 839,1 тыс. рублей, что на 4,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Это связано с отсутствием субсидии из федерального бюджета. В областном же бюджете на организацию детсткого отдыха предусмотрено 692 683,38 тыс.рублей.

В период новой летней оздоровительной кампании различными формами отдыха, оздоровления и полезного досуга, как и в прошлом году, планируется охватить более 200 тысяч школьников.

По словам Оксаны Чураковой, отдых по душе найдется для каждого юного отдыхающего, а выбрать есть из чего: 26 профильных смен для 2000 подростков в ДООЦ «Жигули», традиционный областной слет юных туристов и краеведов на Молодецком кургане, слет социально-активных школьников, военно-патриотический сбор на базе аэроклуба РОСТО п. Октябрьский и др. Кроме того, более 40 профильных смен в детских образовательно-оздоровительных центрах с охватом 8000 школьников ежегодно организует департамент образования администрации г.о. Самара. Подготовка к работе стационарных учреждений отдыха и оздоровления велась в соответствии с ранее разработанными планами мероприятий по подготовке к летней оздоровительной кампании. В настоящее время все мероприятия уже выполнены в полном объеме. В местах расположения лагерей проведена противоклещевая обработка территории и мероприятия по борьбе с грызунами. Управлением Роспотребнадзора по Самарской области проведены плановые и внеплановые проверки загородных учреждений отдыха и оздоровления детей. Лагеря с дневным пребыванием детей проверены в ходе участия в работе приемочных комиссий муниципальных образований области.

Особое внимание уделяется вопросу безопасности и качества питания детей, организации полноценного, сбалансированного питания в детских оздоровительных учреждениях. В настоящее время актуализирован реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по организации питания, производству и реализации пищевых продуктов в детских оздоровительных организациях. Поставщиками продуктов питания являются комбинаты школьного питания и другие предприятия общественного питания, которые работают с образовательными учреждениями на постоянной основе. Все летние оздоровительные учреждения уже имеют примерные меню, разработанные в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и нормативов.

Свои проверки провели и ГУ МЧС России по Самарской области, в ходе которых было выявлено 174 нарушения требований пожарной безопасности. Три учреждения — детский оздоровительный лагерь «Тихие Озера», детский оздоровительный центр «Россия» и база отдыха «Спартак» признаны проблемными. Первому не разрешено осуществлять деятельность в этом году, двум другим позволят обеспечить детский отдых на 2 и 3 смены, если они успеют устранить все нарушения.