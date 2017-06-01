Крымский вояж Ольги Абраменковой

1 июня в Доме журналиста открылась выставка «Крымский вояж — холст, этюдник, саквояж».





Уже на протяжении многих лет Крым является настоящим пристанищем для людей искусства — художников, писателей, поэтов. Этот полуостров завораживает и пленяет сердца единожды попавших туда людей навсегда. Не устояла перед его красотой и самарская художница, член Союза художников России Ольга Абраменкова.

За последние полгода она дважды ездила в Крым. И не напрасно, доказательство тому — 22 новые работы. На этих картинах запечатлены живописные крымские пейзажи, виды с веранды Дома творчества им. Константина Коровина, уникальные уголки дачи Чехова в Гурзуфе, узкие, залитые солнцем, улочки и многое другое. Яркие контрастные краски и неповторимое, с непрерывно меняющейся палитрой красок, море заставляют поверить, что вот-вот зашумит прибой и станут слышны крики чаек.

Друзья и коллеги Ольги Николаевны неоднократно повторяли на открытии, что крымская серия работ отличается от всего того, что она писала раньше, но при этом автор остается по-прежнему узнаваем.

«Я не перестаю восхищаться трудолюбием Ольги, ее отношением к цвету и свету. Ее работы словно «пропитаны» каким-то серебром. Вот бывает сто оттенков серого, а у нее — 100 оттенков белого», — отметила арт-директор галереи «Вавилон» Алла Шахматова.

Познакомиться с новой выставкой может каждый желающий по будням с 10:00 до 17:00. Выставка продлится до 15 июля.

Вход свободный.