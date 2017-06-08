Все о культуре в Самарском регионе

8 июня вышел в свет одиннадцатый номер издания «Культура. Свежая газета» за 2017 год.

Большая часть номера посвящена разного рода самарским фестивалям. «Праздник прессы – на новом месте, с новым смыслом» – о Фестивале прессы от Виктории Трифоновой и студентов кафедры теории и истории журналистики Самарского университета; «Первое «Место» Ксении Гараниной.

В номере – большое интервью, который Дмитрий Дятлов взял у композитора Аллы Виноградовой, статья Галины Торуновой о директоре театра «СамАрт» Сергее Соколове, который в эти дни празднует свой юбилей. Эссе Натальи Эскиной о солисте самарской оперы Зурабе Базоркине

Социальным проблемам самарской культуры посвящены публикации главного редактора – «Степа почета», «Скоро нас захлестнет волна «настоящего искусства» и «Уроки безнравственности».

Вас ожидает увлекательное чтение текстов Геннадия Карпенко «Пушкин на любой вкус», заметки литературоведа Михаила Перепелкина о «Толстовских чтениях – 2017» – «Три «толстяка» и одна Самара».

В номере – подробные рецензии Валентины Черновой на Весеннюю выставку Союза художников и Елены Богатыревой – на выставку Центра современного искусства в «Амбаре». «В поисках утраченного постоянства» – рецензия Татьяны Журчевой на спектакль «Иллюзии» по пьесе Ивана Вырыпаева в постановке тетра «Город». Анализ первого сезона от тольяттинского «Литературного оркестра» от Анны Лукьянчиковой.

По традиции в газете – статья, написанная на основе архивных материалах – «Самарские библиотеки в 1917 году» Александра Завального.

Мы продолжаем «Слушать вместе» с первым в самарской истории доктором искусствоведения Дмитрием Дятловым и «Смотреть вместе» с киноведом и философом Олегом Горяиновым.

Много новостей, справочного материала, январский «Хронограф», традиционная афиша «Самарские премьеры».

Следующий номер выйдет в свет 22 июня.

Виктор Долонько,

главный редактор издания

«Свежая газета. Культура»

«Свежая газета. Культура» №11