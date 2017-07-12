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«Ветераны войн в гости к нам на Волгу»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-конференцию

Дата: 13 июля 2017 г.

Начало в 11:00

Место проведения — Дом журналиста

Тема: «Ветераны войн в гости к нам на Волгу»

Информационный повод:
проведение IV-го Международного слета ветеранов войн
и фестиваля военно-патриотической песни «Память» на поляне им. В. Грушина

Участники:

1. Клюев Константин Вячеславович — председатель Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент»;
2. Сараев Олег Григорьевич — заместитель председателя Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент»;
3. Штепо Валерий Степанович — пресс-секретарь Самарского Союза ветеранов.

В рамках пресс-конференции планируется рассказать о предстоящем слете, а также о порядке его проведения.

Аккредитация по тел.:
270-43-36
Неклюдова Марина
332-02-72
Володина Елена