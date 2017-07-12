«Ветераны войн в гости к нам на Волгу»

Информационный повод:
проведение IV-го Международного слета ветеранов войн
и фестиваля военно-патриотической песни «Память» на поляне им. В. Грушина
Участники:
1. Клюев Константин Вячеславович — председатель Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент»;
2. Сараев Олег Григорьевич — заместитель председателя Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент»;
3. Штепо Валерий Степанович — пресс-секретарь Самарского Союза ветеранов.
В рамках пресс-конференции планируется рассказать о предстоящем слете, а также о порядке его проведения.
Аккредитация по тел.:
270-43-36
Неклюдова Марина
332-02-72
Володина Елена