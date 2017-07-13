«Ветераны войн в гости к нам на Волгу»

13 июля, в четверг, в Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная проведению IV Международного слета ветеранов войн и фестиваля военно-патриотической песни «Память» на поляне имени В. Грушина.

В этом году организатором фестиваля по традиции выступила Самарская региональная общественная организация ветеранов боевых действий «Контингент». По словам председателя, Константина Клюева, участие в мероприятии примут около двух тысяч человек. Помимо ветеранов боевых действий, на слет соберутся воспитанники военно-патриотических клубов, участники творческих коллективов, представители средств массовой информации.

Программа предстоящего фестиваля обещает быть очень насыщенной. Как рассказал заместитель председателя Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент» Олег Сараев, организаторы запланировали провести торжественную встречу автопробега Крым-Самара, водную прогулку по Волге, выставку оружия и боевой техники, показательные выступления по армейским дисциплинам. Одним из грандиозных событий слета станет реконструкция военного боя.

Помимо этого, все три дня — с 21 по 23 июля участников ждет музыкальный марафон. На сцене выступят как именитые коллективы — «Голубые береты», вокальная группа «Крым», так и авторы-исполнители собственных песен, посвященных военной тематике.

«Для многих ветеранов слёт — это, в первую очередь, возможность встретиться со своими сослуживцами, — рассказал пресс-секретарь Самарского союза ветеранов Валерий Штепо. — Я никогда не пропускаю этот уникальный шанс. И этот год не станет исключением». На протяжении нескольких лет отмечается рост участников фестиваля — это ветераны войны в Афганистане, чеченских кампаний, локальных войн и конфликтов. Немаловажно то, что большинство людей приезжают вместе с семьями.

Помимо связи поколений, второй главной целью слета станет патриотическое воспитание подрастающего поколения. «Мы ставим для себя непростую задачу — оторвать детей от компьютера и мобильных телефонов, — заявил Олег Сараев.- Гораздо важнее ощущать себя не в виртуальном мире, а в реальности — с настоящими героями», — подчеркнул заместитель председателя «Контингента».

Узнать подробнее о месте и времени проведения слета можно на сайте СРО ВБД «Контингент».Принять участие в фестивале организаторы приглашают всех желающих.