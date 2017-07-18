В Самаре прошел квест-марафон «Пусть всегда буду Я!»

18 июля на территории выставочного комплекса «Экспо-Волга» в рамках проекта вели работу одиннадцать площадок.

В мероприятии приняла участие Ирина Цветкова, заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД РФ по Самарской области, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России.

Главная задача праздника для детей — возможность увидеть работу полиции. Малыши охотно общались со служебными полицейскими собаками, прокатились на байке или квадроцикле, узнали несколько приемов самообороны, а также попробовали вкусную солдатскую кашу.

Марафон «Пусть всегда буду Я» получился ярким и запоминающимся праздником для детей и их родителей.

Также в рамках мероприятия организаторы подвели итоги творческого конкурса рисунков «Самарская полиция глазами детей». Авторам лучших работ вручили грамоты и призы от Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области.