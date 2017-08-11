11 августа за 307 дней до Чемпионата мира по футболу 2018 в Доме журналиста открылась фотовыставка, посвященная этому важному событию.

В церемонии открытия приняли участие: вице-губернатор Самарской области Александр Фестисов и Секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова.



Выставка «Большой футбол на Волге» часть большого проекта Союза журналистов, в который помимо выставки входит творческий конкурс для школьников, серия образовательных мастер-классов по фотографии для студентов, пресс-тур для представителей муниципальных СМИ.

В экспозицию вошло 40 работ 6 самарских фотографов: Юрия Стрельца, Игоря Горшкова, Сергея Курочкина, Георгия Майорова, Дмитрия Бурлакова и Максима Калинина.

Авторы представили кадры, отснятые за последний год – самый активный период подготовки Самары к мировому футбольному первенству.

Выставка довольно лаконичная по количеству работ, но вместе с тем объемная по своему содержанию. Ее особенность – актуальность и качественный уровень фотографий.

На фотографиях можно увидеть много интересного: вид на строящийся стадион с высоты птичьего полета, яркие моменты футбольных матчей, эмоции болельщиков, жизнь города в преддверии ЧМ 2018 и др.





Особого внимания заслуживают работы Юрия Стрельца, председателя Фотообъединения областного Союза журналистов, руководителя фотослужбы региональной редакции газеты «Коммерсант». Интересен его взгляд на строительные объекты – динамичная геометрия, неожиданные цветовые и световые решения.



Выставка продлится до 5 сентября.