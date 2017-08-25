Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 28 августа
Начало в 12:00
Место проведения — Дом журналиста
Тема:
«Нарушения в контрактной системе госзакупок.
Контроль и ответственность.»
Участник:
1. Пак Леонид Львович — руководитель Самарского УФАС России, государственный советник Российской Федерации 2 класса.
В рамках пресс-конференции планируется: осветить результаты работы ведомства за первое полугодие 2017г., а также рассказать о новых «громких» делах антимонопольного органа.
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-02-72
Елена Володина