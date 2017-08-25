анонсы пресс-центра, Пресс-конференция

Нарушения в контрактной системе госзакупок. Контроль и ответственность

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 28 августа
Начало в 12:00
Место проведения — Дом журналиста

Тема:

«Нарушения в контрактной системе госзакупок.
Контроль и ответственность.»

Участник:

1. Пак Леонид Львович — руководитель Самарского УФАС России, государственный советник Российской Федерации 2 класса.

В рамках пресс-конференции планируется: осветить результаты работы ведомства за первое полугодие 2017г., а также рассказать о новых «громких» делах антимонопольного органа.

Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-02-72
Елена Володина