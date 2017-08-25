Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-конференцию

Дата: 28 августа

Начало в 12:00

Место проведения — Дом журналиста Тема: «Нарушения в контрактной системе госзакупок.

Контроль и ответственность.» Участник:

1. Пак Леонид Львович — руководитель Самарского УФАС России, государственный советник Российской Федерации 2 класса.

В рамках пресс-конференции планируется: осветить результаты работы ведомства за первое полугодие 2017г., а также рассказать о новых «громких» делах антимонопольного органа.

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

332-02-72

Елена Володина