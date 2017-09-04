VII областная спартакиада по мини-гольфу

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас стать участниками

VII областной спартакиады по мини-гольфу среди сотрудников СМИ, блоггеров и PR-специалистов

Дата: 16 сентября

Начало в 10:30

Место проведения —

ГБОУ школа-интернат №117 (ул. Майская, 49)

Организаторы — Министерство спорта Самарской области, Самарская областная общественная организация «Федерация развития гольфа» и Самарская областная организация Союза журналистов России.

Спартакиада по мини-гольфу среди сотрудников СМИ, блоггеров и PR-специалистов проводится с целью повышения спортивного мастерства участников и популяризации мини-гольфа в Самарской области, а также для формирования потребности в здоровом образе жизни и вовлечения сотрудников СМИ в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Программа соревнований:

10:45-11:00 – построение участников, открытие соревнований;

11:00-14:00 – общий старт, соревнования;

14:00-14:30 – подведение итогов и награждение.

Приглашаем редакционные коллективы принять участие в Чемпионате и представить команду игроков в количестве 3-4 человек.

Для участия необходимо прислать (заявка прилагается) до 8 сентября в Союз журналистов по электронной почте или факсу.

Тел. для справок:

332-02-72

Елена Володина