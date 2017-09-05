Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на открытие выставки

самарского фотографа,

председателя Фотообъединения областного Союза журналистов,

члена Союза фотохудожников России

Юрия Стрельца



«Страсти по футболу или воспоминание о будущем» Дата: 6 августа 2017 г.

Начало в 12:00

Место проведения - Дом журналиста

На выставке будут представлены снимки, сделанные на пяти матчах Кубка конфедерации в Казани и Москве.

В объектив фотографа попало немало мировых футбольных знаменитостей: Роналду, Пепе, Санчес, Видаль. Автор рассматривает «Кубок», как генеральную репетицию Чемпионата Мира по футболу 2018. На снимках Юрия Стрельца можно увидеть эмоции игроков и болельщиков и ту, атмосферу футбольного праздника, ради которой наш город кардинально меняет свой облик.

Аккредитация по тел:

332-68-39

Танзиля Аглиулина

332-57-94

Анастасия Ярославцева