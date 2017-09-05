Приглашаем вас на открытие выставки
самарского фотографа,
председателя Фотообъединения областного Союза журналистов,
члена Союза фотохудожников России
Юрия Стрельца
«Страсти по футболу или воспоминание о будущем»
Дата: 6 августа 2017 г.
Начало в 12:00
Место проведения - Дом журналиста
На выставке будут представлены снимки, сделанные на пяти матчах Кубка конфедерации в Казани и Москве.
В объектив фотографа попало немало мировых футбольных знаменитостей: Роналду, Пепе, Санчес, Видаль. Автор рассматривает «Кубок», как генеральную репетицию Чемпионата Мира по футболу 2018. На снимках Юрия Стрельца можно увидеть эмоции игроков и болельщиков и ту, атмосферу футбольного праздника, ради которой наш город кардинально меняет свой облик.
Аккредитация по тел:
332-68-39
Танзиля Аглиулина
332-57-94
Анастасия Ярославцева