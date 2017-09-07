«Страсти по футболу и воспоминание о будущем»

6 сентября в Доме журналиста открылась выставка самарского фотографа, председателя Фотообъединения областного Союза журналистов, члена Союза фотохудожников России Юрия Стрельца «Страсти по футболу или воспоминание о будущем».

На выставке представлены фотографии, снятые во время матчей Кубка конфедерации, который прошел в России этим летом. Всего Юрий посетил пять игр: четыре из них в Казани, одну — в Москве, матч за третье место между Португалией и Мексикой. Как отмечает фотограф, атмосфера на поле и на трибунах была особенная. Футболисты играли «до последнего». А зрители с восторгом наблюдали за игрой мировых звезд: Роналду, Пепе, Санчесом, Видалем.

«Команды бились за победу, это было видно, сам давно люблю и занимаюсь футболом. И снимаю тоже давно. Это всегда ощущается, когда люди бьются по-настоящему или просто доигрывают матч. Тут было всё очень серьезно»,- признается Юрий Стрелец.

Без внимания фотографа не остались и прекрасные дамы. С одной из них Юрий успел даже завязать беседу. Несмотря на то, что голову девушки украшало сомбреро, она оказалась немкой. Матчи такого масштаба примечательны не только звездными именами в списках игроков, но и подготовкой болельщиков к играм. Даже за пределами стадиона футбольный праздник не заканчивался. Здесь все забывали о том, что болеют за разные страны, охотно наряжались в национальные костюмы и фотографировались друг с другом.

«Выставка любого фотографа — может помочь понять его самого, его внутренний мир . Приходите и вы сможете составить впечатление о Юрии, не только как о профессионале, но и как о человеке. Он один из лучших мастеров фоторепортажа»,- Михаил Мусорин, секретарь Союза фотохудожников России, председатель областного отдаления Союза фотохудожников России.

Как признается Мария Пашинина, коллега Юрия по работе в газетах «Коммерсантъ» и «Самарские известия», она одна из первых видела фотографии, выкладывая их на сайт. Подписи к фото — отдельная работа автора, они подобраны с особым юмором. Благодаря его фотографиям мы можем не только взглянуть на игру футболистов, но и окунуться в атмосферу всего матча полностью, почувствовать эмоции по обе стороны газона.

“Здесь была самая первая выставка Юрия. Я помню, как он был взволнован. Если сравнивать, сейчас он совсем другой человек. Он стал мастером. Его главная страсть — спорт, так всегда было и будет. Я надеюсь увидеть его снимки с Чемпионата Мира. Уверен, что у Юрия еще масса интересного впереди», -журналист Валерий Иванов.

Выставка продлится до 3 октября. Посетить её может любой желающий по будням с 10:00 до 17:30, в пятницу до 17:00.

Вход свободный.