День солидарности журналистов

Дорогие коллеги!

Поздравляю с Международным днём солидарности журналистов!

Работа современного журналиста требует немалых сил, творческого вдохновения, умения находить нестандартные решения, и, конечно же, умения работать в команде.

С середины двадцатого века сегодняшний праздник прочно вошел в нашу жизнь, как напоминание о том, насколько важно иметь дружеское плечо — особенно в нашей профессии. Ведь, журналистика и по сей день остается одним из самых опасных видов деятельности.

Желаю, чтобы в журналистском сообществе Самарской губернии всегда царил дух единения! Давайте будем отзывчивы и доброжелательны друг к другу! Вместе, и только вместе мы сила!

Ирина Цветкова,

председатель Самарской областной организации

Союза журналистов России