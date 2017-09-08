Конкурс эссе о Чемпионате мира по футболу 2018 года

Самарская областная организация Союза журналистов России объявляет областной конкурс эссе, посвященный Чемпионату мира по футболу 2018 года.

К участию в конкурсе приглашаются ученики старших классов (9-11 классы) и студенты вузов.

Конкурс проходит в трех номинациях: «Чемпионат мира в Самаре – это…»; «Футбол без болельщиков – это не футбол»; «Мой любимый футболист / футбольный тренер».

Победители конкурса будут награждены дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени в каждой номинации.

Заявки на участие и материалы принимаются по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста или по электронной почте konkurs_esse2017@mail.ru до 4 октября включительно.

Тел. для справок: 332-02-72