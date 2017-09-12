Пресс-конференция

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-конференцию

Дата: 13 сентября 2017

Начало в 11:00

Место проведения: Дом журналиста

Тема: «Проверка безопасности»

Информационный повод: Итоги работы общественной кампании «Гражданин и полиция» в Самарской области.

Участники:

1. Шахов Александр Николаевич — председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области;

2. Бородин Алексей Викторович -заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области;

3. Гольдштейн Сергей Валерьевич — начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области;

4. Коняев Евгений Анатольевич — региональный представитель Московской Хельсинской группы от Самарской области.

На пресс-конференции планируется обсудить итоги акции «Гражданин и полиция» и довести информацию об итогах проверки аппаратов экстренной связи с полицией, установленных на территории города, а также организации работы операторов, принимающих сигналы от граждан.

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

332-57-94

Ярославцева Анастасия