Пресс-конференция

Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 13 сентября 2017
Начало в 11:00
Место проведения: Дом журналиста
Тема: «Проверка безопасности»
Информационный повод: Итоги работы общественной кампании «Гражданин и полиция» в Самарской области.
Участники:
1. Шахов Александр Николаевич — председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области;
2. Бородин Алексей Викторович -заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области;
3. Гольдштейн Сергей Валерьевич — начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области;
4. Коняев Евгений Анатольевич — региональный представитель Московской Хельсинской группы от Самарской области.
На пресс-конференции планируется обсудить итоги акции «Гражданин и полиция» и довести информацию об итогах проверки аппаратов экстренной связи с полицией, установленных на территории города, а также организации работы операторов, принимающих сигналы от граждан.
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-57-94
Ярославцева Анастасия