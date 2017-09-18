Итоги турнира по мини-гольфу

16 сентября в Самаре прошел седьмой турнир по мини-гольфу среди представителей СМИ и пресс-служб. Организаторы — Самарская областная организация Союза журналистов России и областная Федерация развития гольфа.

Уже три года подряд домом турнира становится школа-интернат №117., техническая база которой отвечает международным стандартам «миниатюр гольф».

Для 12 команд было подготовлено 18 лунок различной сложности. В предыдущем году количество мишеней было на восемь меньше. Учитывая число участников, итоговый счет велся по двум лучшим результатам в команде. За честностью заполнения бланков следили капитаны: одна команда играет, другая заполняет ведомость.

Среди участников встречались как и опытные игроки, так и новички, впервые взявшие клюшку в руки. Многие признавались, что когда собирались на соревнование о высоких результатах даже и не думали. Но впервые ударив по мячу, поняли, что все возможно и настроились на игру. Капитан команды телеканала «Самара-ГИС» Андрей Горгуленко подметил, что во многом победить помогло его спортивное прошлое. Он играл в футбол на позиции вратаря.

На церемонии награждения победителям были вручены Кубки, медали и дипломы.





ИТОГИ ТУРНИРА:

1 место Телеканал «Самара-ГИС» капитан Андрей Горгуленко

2 место Телеканал «ТЕРРА» капитан Евгений Санаев

3 место «Социальная газета» капитан Роман Грамотенко

4 место Пресс-служба ООО «Русфинанс Банк» капитан Евгения Симакова

5 место Журнал «Самара и Губерния» капитан Алексей Сергушкин

6 место Союз Журналистов капитан Танзиля Аглиулина

7 место Интернет портал «СитиТрафик» капитан Вячеслав Сорокин

8 место Радио ГТРК капитан Павел Корнеев

9 место Пресс-служба Управления Росгвардии Самарской области капитан Антон Ивойлов

10-11 место Пресс-служба КбшЖД капитан Екатерина Михайловна и Журнал «Леди-клуб» капитан Наталья Кутлина

12 место Газета СамГТУ «Инженер» капитан Анастасия Буданова

Автор фото Роман Грамотенко