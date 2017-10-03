Встреча с Алексеем Крыловым

3 октября в Доме журналиста прошла встреча исполнительного продюсера ГТРК «Самара» Алексея Крылова с начинающими журналистами. Мероприятие стало продолжением творческого марафона, организованного Союзом журналистов для студентов профильных ВУЗов.

Встреча с первых минут перешла в формат дискуссии. Тема мероприятия этому поспособствовала: «Телевидение или Интернет? За кем будущее?». Многие студенты, как представители нового поколения, отмечали, что Интернет удобен тем, что каждый человек сам решает, какие материалы читать, что смотреть, но ту же спортивную трансляцию или фильм предпочли бы смотреть на широком экране телевизора.

«Интернет заинтересован в качественном контенте, точно так же как и телевидение заинтересовано в том, чтобы как можно больше пользователей получило информацию и неважно как: через социальные сети, другие Интернет ресурсы или по средствам ТВ. Они части одной истории», — сказал Алексей Крылов.

Творческий марафон только набирает обороты. Скоро студентов ждут новые встречи с известными самарскими журналистами.

Автор фото — Сергей Курочкин.