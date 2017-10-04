Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на открытие юбилейной выставки

самарского художника

Николая Лукашука «Мета-взгляд» Дта: 5 октября 2017 г.

Время: 12:00

Место проведения: Дом журналиста

В экспозиции, приуроченной к 60-летию Николая Лукашука, представлены работы самого широкого творческого спектра.

Традиционно искусствоведы характеризуют Николая, как одного из самых ярких пейзажистов Самары. Простая игра отражений усложняется до обмана зрения. Один объект через минуту перевоплощается в другой.

Помимо завораживающих пейзажей, на выставке представлены портреты, в том числе автопортрет художника, «мета-взгляд» которого проникает между зрителем и картиной. Тем самым гости экспозиции оказываются невольно вовлеченными в диалог о прекрасном. Представленные работы надламывают привычный всем стереотип о Лукашуке, как об авторе городских пейзажей и пленэров.

Аккредитация по тел:

332-68-39

Танзиля Аглиулина

332-57-94

Анастасия Ярославцева