5 октября в Доме журналиста открылась выставка художника Николая Лукашука «Мета-взгляд», приуроченная к 60-летнему юбилею автора.

С 19 лет Николай Лукашук занимается творчеством, пробовал себя в разных направлениях, но нашел себя художник все же в живописи. С тех пор он написал более 3500 картин. На данной выставке представлено 18 работ, которые Самарские ценители живописи увидят впервые.

Николай признается, что в основном он пишет городские пейзажи, но на этой выставке представлены совсем другие работы. А разнообразие жанров поможет изменить стереотип о нем, как о художнике — пейзажисте. «Здесь собраны работы за последние 10 лет. Мне захотелось показать себя с совершенно иной стороны. Выставка «Мета-взгляд», как возможность увидеть то, что другой, возможно, и не заметит. Я стараюсь не только увидеть, но и донести до аудитории глубину и многогранность окружающего мира».

У каждой картины своя история. Особо хотелось бы остановиться на «Помехе справа». В 2006 году после поездки в Калмыкию, Николай Николаевич, возвращался домой. На пути ему встретилась такая картина: дорогу автобусу перегородило стадо коров. Художник уже в Самаре написал эту работу, детально воссоздавая в памяти этот момент путешествия.

На церемонии открытия присутствовали самые близкие для художника люди: друзья семьи, коллеги и, конечно же, супруга.

«Изначально сошлись на творчестве, мы оба художники. Он поразил меня своей искренностью. Талантливых много, а людей способных профессионально передать то, что они видят, чувствуют мало», — поделилась Полина Горецкая, член правления регионального отделения Союза художников России.

Посетить экспозицию может каждый желающий по будням с 10:00 до 17:00.

Выставка продлится в течение месяца.