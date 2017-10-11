Поговорили о фотографии

11 октября в Доме журналиста прошел тематический мастер-класс от cамарских фотографов Саши Во и Дмитрия Недыхалова. Участие в мероприятии приняли члены студенческих фотоклубов, студенты-журналисты и молодые фотографы.

Тема встречи — портрет. На примере работ из последнего фотопроекта Дмитрия и Александра, студенты постигали особенности заявленного жанра. Проект «MQ 17» — представляет многообразие женских образов в религиозном контексте. Достичь этого авторам удалось благодаря детальному изучению особенностей двух мировых религий: христианства и ислама. Выставочную экспозицию составляют огромные портреты женщин, украшенные золотом и вышивкой — и за каждой своя сакральная история. «Между фотографом и человеком должна образоваться особая, неуловимая связь. В противном случае ничего не получится. Поймать эмоции — это самое важное и сложное в работе», — поделились фотографы.

В привычной экспрессивной манере Александр размышлял о смысле жизни и его постижении через разные виды искусства, в том числе через фотографию. По его словам ничего не дается просто так — на пустом месте. Главное — научиться думать. А начинать нужно с малого — к примеру, отказаться от привычки без надобности смотреть в телефон или пойти домой другой дорогой. Дальше больше — и вот — нестандартный подход к любой работе, будь то журналистика, фотография или кулинария — готов.

«Я тщательно обдумываю каждый свой творческий шаг. В большинстве случаев первые три идеи, пришедшие в голову, всегда отбрасываю. Знаю, что научиться чему-то и достичь цели можно только в том случае, если ты хорошо поработал», — заявил Саша Во.

После завершения встречи студенты не спешили покидать Дом журналиста. Многие фотографировались с гостями, а кто-то задавал вопросы и делился впечатлениями.

Автор фото — Владислав Панов