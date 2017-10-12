Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 13 октября 2017 г.
Время: 16:00
Место: Дом журналиста
Тема: «Том Сойер Фест 2017. Итоги»
Информационный повод:
Окончание третьего сезона фестиваля восстановления исторической среды.
Участники:
1. Кнор Анастасия Юрьевна – Директор СРОО «За информационное общество»;
2. Кочетков Андрей Вячеславович – идеолог фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».
В рамках пресс-конференции планируется подведение итогов третьего сезона фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», чествование генеральных партнеров фестиваля, обсуждение планов дальнейшего сотрудничества.
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-57-94
Ярославцева Анастасия