Проект «ФОТОРИУМ 2017».

Открытие итоговой выставки Фотообъединения областного Союза журналистов.

17 октября в 19:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки открывается итоговая выставка Фотообъединения областного Союза журналистов «ФОТОРИУМ».

Участники проекта – сообщество фотохудожников различных возрастов, взглядов и направлений, объединенных уже почти 10 лет общей целью – ответить на вопрос, благодаря чему современная фотография становится искусством.

Всего на выставке представлены более сотни работ 19 фотографов.

Список авторов: Екатерина Афанасьева, Елена Демидова, Владимир Иванов, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Вениамин Крайнов, Павел Куприянов, Владимир Курилов, Сергей Курочкин, Андрей Ларионов, Георгий Майоров, Дмитрий Недыхалов, Владимир Привалов, Мария Пыргаева, Юрий Стрелец, Денис Тюленев, Николай Федорин, Георгий Фролов, Наталья Шинкевич.

У каждого автора от одной до шести фотографий разного формата. Жанры фотографии тоже разные: здесь есть репортажные снимки и студийные портреты, пейзажи и жанровые зарисовки, и мн. др. Главный посыл – мы разные, но мы вместе, а объединяет нас фотография.

Программа мероприятий в рамках проекта:

17 октября (вторник), 19:00 – открытие выставки;

19 октября (четверг), 19:00 – «Безграничность природы и ограниченность фотографии – что делать?», творческая встреча с Владимиром Приваловым и Николаем Федориным, фотографами-пейзажистами, членами художественного совета Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, членами Союза фотохудожников России.

21 октября (суббота), 13:00 – «Как я провел это лето: футбол, самарские стройки века, трэвел, стрит, пейзаж…», творческая встреча с Юрием Стрельцом, председателем Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, членом Союза фотохудожников России, руководителем фотослужбы газеты «Коммерсантъ-Волга».

25 октября (среда), 18:30 – «Больше чем портрет…», творческая встреча с Георгием Майоровым и Дмитрием Недыхаловым, членами художественного совета Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, членами жюри фотоконкурса «Самарский взгляд»

Выставка продлится до 28 октября.

Вход свободный!

12+

Дополнительная информация:

(846) 332 68 39 – Танзиля Аглиулина, руководитель пресс-службы областного Союза журналистов, координатор Фотообъединения областного Союза журналистов.