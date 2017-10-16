Школа Молодого Журналиста-2017 стартовала

Зачем им журналистика? С ответа на этот вопрос начинается каждый новый учебный год в Школе Молодого Журналиста. Вот несколько цитат из эссе школьников нового набора 2017 года.



— Хочу приносить пользу обществу, честно и непредвзято освещать события… (Александр Тращенко, 8 класс).

— Журналистика – это соединение всего, что я люблю. Писательство, общение с разными людьми и риск. И если говорят, что риск дело благородное, почему бы не попробовать? (Анна Миненкова, 10 класс).

— Я хочу знать всё про всё. Настоящий журналист не должен бояться говорить правду и то, что он думает. Конечно, не надо ляпать что попало. Сначала подумай, потом скажи. (Александр Панкратов, 10 класс).

— Журналист постоянно находится в центре событий… И несмотря на то, что он имеет ненормированный рабочий день и у него практически нет времени на отдых, он учится постоянно и развивает свой потенциал. Такой ритм работы меня не пугает, а даже наоборот, заставляет чувствовать себя энергичной, и мне это безумно нравится! (Екатерина Тишина, 10 класс).

— Журналист призван быть активным, находчивым в любой ситуации, эрудированным подкованным в самых разных областях, красноречивым и, конечно, честным. Я хочу быть такой! (Елизавета Бондарева, 11 класс).

— Работа журналиста овеяна ореолом таинственности и пророчит различные приключения… Масса эмоций! А ещё журналистику называют четвёртой властью за возможность влиять на умы, формировать мнение… Журналисты – люди необыкновенные. (Ольга Ширкина, 11 класс).

Новый набор Школы Молодого Журналиста приступил к занятиям. Теперь этим девчонкам и мальчишкам предстоит ближе познакомиться с профессией, о которой столько слышали, фантазировали и мечтали. Впереди тренинги, упражнения, обсуждения, походы в редакции газет и на телевидение. И, конечно, первые интервью и первые публикации.

А для нескольких наших выпускников предыдущих лет изучение профессии продолжилось в этом году на факультетах журналистики высших учебных заведений. Они поступили на профильные факультеты, причём, большинство — «на бюджет».

Юлия Углова — в МГУ. Елизавета Нагорнова – в Санкт-Петербургский Государственный Университет на факультет международной журналистики. В Самарский национальный исследовательский университет им. Королёва пришли учиться в этом году Дарья Лаврентьева, Виктория Исанькина и Алина Масалимова. Алина пишет: «Уже пригласили работать в пресс-центре института. Всё просто отлично, на лекциях очень-очень интересно».

Виктория Исанькина:

«Благодаря вашей школе мне удалось отлично пройти творческий конкурс! Много публикаций, большое портфолио! Всё это меня очень выручило! Надеюсь, что я не ошиблась и всё сложится хорошо. Процветания вашей школе! Учёба у вас даёт большой толчок в профессию».

Поздравляем и наших вчерашних школяров, и нынешних. Желаем успехов в учебе и творчестве!