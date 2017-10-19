Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата:20 октября 2017 г.
Время:11:00
Место:Дом журналиста
«Можно ли снимать инспектора ГИБДД на камеру?!
Особенности нового регламента»
Информационный повод:
Вступление в силу нового Административного регламента, регулирующего деятельность по надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства.
Участник:
1. Бобров Игорь Александрович — заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, подполковник полиции.
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-57-94
Ярославцева Анастасия