анонсы пресс-центра

Можно ли снимать инспектора ГИБДД на камеру?! Особенности нового регламента

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата:20 октября 2017 г.
Время:11:00
Место:Дом журналиста

Тема:
«Можно ли снимать инспектора ГИБДД на камеру?!
Особенности нового регламента»

Информационный повод:
Вступление в силу нового Административного регламента, регулирующего деятельность по надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства.

Участник:

1. Бобров Игорь Александрович — заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, подполковник полиции.

Аккредитация по тел.:

332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-57-94
Ярославцева Анастасия