Лето и фотография

21 октября в рамках фотопроекта «ФОТОРИУМ» в галерее «Новое пространство» прошла творческая встреча с Юрием Стрельцом, председателем Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, руководителем фотослужбы газеты «Коммерсантъ-Волга».



Тема встречи — «Как я провел это лето: футбол, самарские стройки века, трэвел, стрит, пейзаж…», творческая встреча с