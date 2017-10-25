25 октября прошла встреча руководителя Школы молодого журналиста областного Союза журналистов Ирины Иберевой со школьниками и студентами. Это стало завершающим мероприятием в рамках творческого марафона, организованного этой осенью творческим союзом.



Обсуждали важную для юных журналистов тему — «Журналистика как ремесло: осваивать или изобретать велосипеды?».

Из уст опытного преподавателя, профессионального журналиста звучали практические советы как правильно и эффективно работать со словом и текстом.