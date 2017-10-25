Проект ФОТОРИУМ завершается

25 октября состоялась творческая встреча с фотографами Георгием Майоровым и Дмитрием Недыхаловым. Мероприятие стало финальным аккордом проекта «ФОТОРИУМ», который Фотообъединения областного Союза журналистов представил в галерее «Новое пространство» в октябре.



Оба автора рассказали о своем ФОТОРИУМЕ. Объединяет их – портрет, но у каждого есть свои особенности и так называемые фишки.



Георгий Майоров – профессиональный портретист. Снимает не больше не меньше 60 лет. В его коллекции сотни тысяч фотопортретов – среди которых: коллеги, друзья, семья, люди знаменитые и совсем незнакомые. Главное для ветерана фотографии всегда были и остаются человеческие эмоции, именно поэтому он всегда в гуще событий — ищет, ловит, фиксирует. На любом мероприятии он почти с каждым знаком. И, вероятно, в нашем городе мало кто еще не успел попасть в объектив его камеры.



А вот Дмитрий Недыхалов напротив более закрытый. Но это ничуть не мешает ему создавать шедевры fashion-фотографии. Для создания своих фотопортретов предпочитает уютную студию. Каждая фотография – результат долгой кропотливой работы. И здесь важен не только сам процесс фотосъемки, но и подготовка к нему. Дмитрий – «мастер на все руки». Все атрибуты для съемки он создает своими руками. Это пожалуй одно из важных его отличий от других фотографов Самары.

Авторы фотографий — Сергей Курочкин и Вениамин Крайнов.