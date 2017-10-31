Торжественная церемония награждения победителей двух творческих конкурсов

Приглашаем вас на церемонию награждения победителей двух творческих конкурсов, организованных областным Союзом журналистов
Дата: 1 ноября 2017 г.
Начало в 12:00
Место проведения — Дом журналиста
1. Конкурс на лучший проект социальной рекламы по проблемам инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста проходит в Самаре совместно с городской администрацией уже четвертый год. Главная цель — социальная интеграция особо незащищенных лиц общества. Организаторы рассматривают и поощряют лучшие творческие работы отдельных людей и организаций, занимающихся заявленной темой.
2. Конкурс эссе по теме Чемпионата мира по футболу 2018. В нем приняло участие школьники и студенты, всего 97 человек из 18 муниципальных образований. Свои творческие работы прислали учащиеся школ, колледжей, техникумов и вузов.
На торжественной церемонии объявят имена лауреатов в следующих номинациях: «Чемпионат мира в Самаре – это…», «Футбол без болельщиков – это не футбол», «Мой любимый футболист / футбольный тренер».
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-02-72
Володина Елена