Торжественная церемония награждения победителей двух творческих конкурсов

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на церемонию награждения победителей двух творческих конкурсов, организованных областным Союзом журналистов

Дата: 1 ноября 2017 г.

Начало в 12:00

Место проведения — Дом журналиста

1. Конкурс на лучший проект социальной рекламы по проблемам инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста проходит в Самаре совместно с городской администрацией уже четвертый год. Главная цель — социальная интеграция особо незащищенных лиц общества. Организаторы рассматривают и поощряют лучшие творческие работы отдельных людей и организаций, занимающихся заявленной темой.

2. Конкурс эссе по теме Чемпионата мира по футболу 2018. В нем приняло участие школьники и студенты, всего 97 человек из 18 муниципальных образований. Свои творческие работы прислали учащиеся школ, колледжей, техникумов и вузов.

На торжественной церемонии объявят имена лауреатов в следующих номинациях: «Чемпионат мира в Самаре – это…», «Футбол без болельщиков – это не футбол», «Мой любимый футболист / футбольный тренер».

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

332-02-72

Володина Елена