Круглый стол с участием членов региональных Общественных Советов МВД

31 октября в Доме журналиста прошел круглый стол на тему «Полиция и общество. Пути взаимодействия на современном этапе развития России». Мероприятие состоялось в рамках семинара-совещания председателей Общественных Советов при территориальных органах МВД России в Приволжскому федеральному округу.



В работе приняли участие представители Общественных советов и пресс-служб МВД из 14 регионов. В повестке дня важные вопросы, касающиеся безопасности граждан и особенности работы Общественных Советов.





Осуждение длилось почти два часа, каждый внимательно слушал коллег и с удовольствием делился своим опытом.





В рамках мероприятия также состоялось вручение благодарностей активным участникам акции «Гражданин и полиция 2017». От имени Людмилы Алексеевой, руководителя правозащитной Московской Хельсенской группы благодарности вручил Вадим Карастелев, координатор общероссийской кампании «Гражданин и полиция»

Автор фотографий — Михаил Симонов.