Первое заседание Акции «Благородство-2017»

2 ноября в Доме журналиста состоялось первое заседание Общественного Совета Акции «Благородство-2017». В этом году Акция отмечает 20-летие.



За эти годы ее лауреатами стали — более 600 человек. У каждого своя история – о чести, мужестве и милосердии.

Юбилейная Акция проходит под девизом «И станет мир светлее».

В этом году в оргкомитет поступило 375 заявок из 9 городов и 25 районов области.

На заседании была рассмотрена часть заявок, лучшие из которых были отобраны для рассмотрения на финале. Члены Общественного Совета продолжат свою работу уже на следующей неделе.