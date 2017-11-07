Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 8 ноября 2017 г.
Начало в 12:00
Место проведения — Дом журналиста
Тема:
«Имущественные налоги физических лиц:
кто, сколько и за что должен платить?»
Информационный повод:
Завершение периода направления налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов
Участник:
1. Калакова Оксана Сергеевна – начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области.
В рамках пресс-конференции планируется осветить вопросы, связанные с изменениями в сфере имущественных налогов, усилением графика работы налоговых инспекций и проведением «Дней открытых дверей», внедрением на уровне региона электронного сервиса «Получи налоговое уведомление».
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Танзиля Аглиулина
332-02-72
Елена Володина