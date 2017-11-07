Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-конференцию

Дата: 8 ноября 2017 г.

Начало в 12:00

Место проведения — Дом журналиста Тема: «Имущественные налоги физических лиц:

кто, сколько и за что должен платить?» Информационный повод:

Завершение периода направления налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов Участник:

1. Калакова Оксана Сергеевна – начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области.

В рамках пресс-конференции планируется осветить вопросы, связанные с изменениями в сфере имущественных налогов, усилением графика работы налоговых инспекций и проведением «Дней открытых дверей», внедрением на уровне региона электронного сервиса «Получи налоговое уведомление».

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Танзиля Аглиулина

332-02-72

Елена Володина