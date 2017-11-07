Приглашаем вас на круглый стол
Дата проведения: 8 ноября 2017 г.
Начало в 14:00
Место проведения — Дом журналиста
Тема:
«Самарская область — территория трезвых водителей»
В рамках круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:
— ДТП с участием водителей в состоянии опьянения;
— оказание помощи пострадавшим в ДТП сотрудниками экстренных служб (медиков и спасателей);
— психологический портрет «пьяного водителя».
В мероприятии примут участие представители областного МВД, общественности, вузов и медицинских учреждений, а также пострадавшие по вине пьяных водителей.
Аккредитация по тел:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-02-72
Володина Елена