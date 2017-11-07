Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на круглый стол

Дата проведения: 8 ноября 2017 г.

Начало в 14:00

Место проведения — Дом журналиста Тема:

«Самарская область — территория трезвых водителей»

В рамках круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:

— ДТП с участием водителей в состоянии опьянения;

— оказание помощи пострадавшим в ДТП сотрудниками экстренных служб (медиков и спасателей);

— психологический портрет «пьяного водителя».

В мероприятии примут участие представители областного МВД, общественности, вузов и медицинских учреждений, а также пострадавшие по вине пьяных водителей.

Аккредитация по тел:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

332-02-72

Володина Елена