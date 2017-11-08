Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на открытие выставки самарской художницы,члена Союза художников России

Натальи Какошкиной

Дата: 9 ноября 2017 г.

Начало в 12:00

Место проведения — Дом журналиста Название: «Французские зарисовки»

В экспозиции представлены работы художницы, написанные во время путешествия во Францию. На картинах запечатлены уютные узкие улочки, городские и морские пейзажи, знакомые и незнакомые люди, необычные натюрморты, все, что подарило автору самые яркие и приятные впечатления.

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Танзиля Аглиулина

332-02-72

Елена Володина