Приглашаем вас на открытие выставки самарской художницы,члена Союза художников России
Натальи Какошкиной
Дата: 9 ноября 2017 г.
Начало в 12:00
Место проведения — Дом журналиста
Название:
«Французские зарисовки»
В экспозиции представлены работы художницы, написанные во время путешествия во Францию. На картинах запечатлены уютные узкие улочки, городские и морские пейзажи, знакомые и незнакомые люди, необычные натюрморты, все, что подарило автору самые яркие и приятные впечатления.
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Танзиля Аглиулина
332-02-72
Елена Володина