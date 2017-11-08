Подведение итогов двух творческих конкурсов

1 ноября в Доме журналиста состоялась церемония награждения лауреатов двух творческих конкурсов, организованных областным Союзом журналистов.

Приветствуя участников мероприятия, Ирина Цветкова, Секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов сказала: «Приятно отметить, что среди участников этих двух конкурсов очень много школьников, студентов и волонтеров. Конкурс социальной рекламы ежегодно находит большой отклик. А вот конкурс эссе о Чемпионате мира проводился впервые и мы очень рады, что сразу так много участников, столько интересных работ, что сердце радуется за нашу молодежь. Приятно осознавать, что ребята следят за тем, что происходит в нашем городе, любят его и гордятся им».

Конкурс социальной рекламы по проблемам инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста уже стал традиционным для Самары. Союз журналистов совместно с городской администрацией проводят его на протяжении пяти лет.

В оргкомитет поступили работы студентов Самарского университета, Самарского государственного социально-педагогического университета, учащихся и учителей общеобразовательных учреждений, а также волонтеров общественных организаций.

Основными критериями оценки материалов, которыми руководствовались члены жюри, стали: оригинальность раскрытия темы, корректность, уровень технического исполнения, социальная значимость, эстетически приемлемое художественно-композиционное решение.

На этот раз выбирать лучшие проекты было непросто, поскольку практически все представленные работы отвечали конкурсным требованиям.

Общее мнение жюри выразила Татьяна Болдырева, доцент кафедры журналистики Самарского государственного социально-педагогического университета: «Мы рады, что уровень исполнения макетов в этом году, стал значительно выше. Многим участникам конкурса рекомендуем направить свои постеры для размещения в интернете и социальных сетях, поскольку именно там они будут эффективны и смогут принести пользу обществу».

Первое место в конкурсе заняла Алена Сергиевская, волонтер Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» за работу «Красота без преград». Позитивная концепция, нестандартный подход к раскрытию темы, и безупречное исполнение – именно эти три составляющих и привели участницу к победе.

Вторым стал ученик 9 класса школы №27 города Сызрани Ростислав Родионов за работу «Знать. Помнить. Любить». Единственный макет, посвященный проблемам ветеранов. Среди всех работ выделяется не только темой и идеей, благодаря совмещению современных и старинных фотографий, архивных документов здесь по-настоящему просматривается история.

Третье место занял творческий коллектив 148 школы им. Героя Советского Союза Михалева В.П. г.о. Самара – заместитель директора по воспитательной части, Светлана Валентиновна Елагина, председатель совета старшеклассников, ученица 11Б класса, Дарья Вяткина и ученица 9В класса Екатерина Мосолова за работу «Помощь бесценна, добро безгранично». Макет этих участников стал ярким подтверждением того, что для изготовления качественной социальной рекламы совсем необязательно тратить много времени и средств на профессиональную фотосъемку. Можно придумать интересную идею, яркий слоган, а подходящее изображение легальным способом приобрести в фотобанке.

Кроме того, в рамках конкурса была отмечена работа «Слушать и слышать» авторского коллектива студентов 2 курса направления подготовки «Журналистика» Самарского университета. Имена авторов: Татьяна Попова, Диана Егоровская, Дарья Каракулова, София Сеттарова, Александр Брюхин, Дарья Сульдина и Александра Макарова. Благодарственные письма департамента опеки, попечительства и социальной поддержки городской администрации вручила Елена Рыжкова, руководитель управления информации и аналитики.

Если конкурс социальной рекламы отметил свой первый юбилей, то конкурс эссе на тему ЧМ 2018 проводился впервые и вызвал неподдельный интерес у школьников и студентов. Всего в конкурсе приняло участие 97 человек из 18 муниципальных образований. Творческие работы прислали учащиеся школ, колледжей, техникумов и вузов.

Члены жюри отметили, что с одной стороны работы очень разные и сравнивать их трудно, при этом, к сожалению, часть из них оказалась почти одинаковыми, виной тому — интернет.

«Решающими критериями были – оригинальность и стиль. Это официально. А по факту я бы ещё добавила – искренность. Потому что те из участников конкурса, которые честно (т.е. – самостоятельно) написали свои эссе, были очень искренние. Делились своими мыслями, ощущениями и даже сомнениями. Высшие баллы получили работы, непохожие на остальные. Хороших было довольно. Оригинальных – единицы. Они и запомнились», — подчеркнула руководитель Школы молодого журналиста при областном Союзе журналистов Ирина Иберева.

Так в первой номинации «Чемпионат мира в Самаре — это…» запомнилась работа «Нас не догонишь…» Оксаны Косяковой, ученицы 9 класса школы с. Озерки Челно-Вершинского района. Она написала о своей школе, о своих ребятах. Искренне, просто, своими словами: «И поднимется наш российский флаг выше всех и заиграет по всей России наш гимн. И мы скажем в очередной раз: «НАС НЕ ДОГОНИШЬ!».

Небанальным оказалось эссе «Футбол — это больше чем спорт» Виктории Сабановой, студентки 5 курса лечебного факультета СамГМУ. Девушка пропустила знакомые, общеизвестные факты подготовки Самары к чемпионату так сказать «через себя», нашла свою особенную форму.

Оригинальностью также порадовали авторы номинации «Футбол без болельщиков – это не футбол».

Максим Андреев, ученик 11Б класса МБОУ «Школа № 148 им. Героя Советского Союза В.П.Михалёва» написал хороший репортаж «Как я «заболел» футболом».

Несколько фраз из его эссе: «Удивительная всё же у нас страна! Всё в ней нечто большее, чем, кажется, на первый взгляд… Евгений Евтушенко уверял: «Поэт в России больше, чем поэт». Мой классный руководитель уверяет регулярно: «Ученик в России больше, чем ученик»… Теперь и я смело могу продолжить афористический ряд: «Болельщик в России больше, чем болельщик». Такой вот вывод родился в моей забитой предстоящим ЕГЭ голове…

….Попутчики в маршрутке смаковали интересные моменты игры, и я вспомнил главную на сегодня мысль – «Болельщик в России больше, чем болельщик!» Здорово, что и я теперь в этой славной компании! И у меня теперь есть «КРЫЛЬЯ»!».

А вот Александр Антонов, ученик 10Б класса МБОУ «Школа №93» г.о. Самара, выделялся среди всех участников — написал стихи в прозе «Дышу игрой»:

«Повсюду жар. Он во мне. Он вне меня.

Повсюду звук. Это не шум, не крик, не гомон. Это звук жизни.

Повсюду люди. Мужчины. Женщины. Дети. Каждый особенный. И каждый такой же, как я.

Мы рой пчел. Мы стая волков. Мы прайд львов. Мы семья. Мы едины.

Мы встаем. Мы замираем. Мы кричим. Мы даже не дышим вместе.

Мы волна. Мы толпа. Мы бесконечность».

Эти две работы разделили первое место в данной номинации.

Участники, выбравшие номинацию «Мой любимый футболист / футбольный тренер», чаще остальных основывались на информации из интернета. Но все же были и те, кто сумел удивить и порадовать.

Одним из таких оказался Даниил Шуваев, ученик 10А класса МБОУ «Школа №93» г.о. Самара. В небольшом тексте «Эпоха Тотти» он сумел рассказать и о себе, и о своём герое: «2006 год. Лето. Помню: я маленький. Сижу с родителями в большой комнате. Рядом Пряник, плюшевый медведь в зеленых штанах, подарок бабушки. Сидим вчетвером. Мама разгадывает кроссворд. Пряник просто сидит. Я держу в руках тарелку с вишней и ем ягоды, выплевывая косточки в эту же посуду. Отец щелкает телевизионным пультом…».

История героя эссе «Мой любимый футболист – Саймон Оллерт» и его автора Константина Сорокина, студента 3 курса профессии «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» Тольяттинского социально-экономического колледжа, близка по духу: «Меня, как человека обучающегося в группе для людей с ограниченными возможностями, впечатлила история Саймона Оллерта, 20-летнего нападающего игрока немецкого футбольного клуба «Мемминген», который не позволил глухоте преградить путь к своим мечтам».

Дипломом за первое место в этой номинации была отмечена работа Марии Затлер, ученицы 11А класса МБОУ Школа «Дневной пансион-84» г.о. Самара «Гроссмейстер» самарского футбола». Эссе она посвятила главному тренеру Футбольного клуба «Крылья Советов» Андрею Тихонову:

«У меня есть две мечты. Первая – это стать известным журналистом, а вторая, чтобы «Крылья Советов» выиграли Чемпионат России, и попали в Лигу Чемпионов. Не знаю, насколько реальны эти желания, но мой любимый тренер Андрей Тихонов может приблизить вероятность осуществления одной моей мечты. Может быть, через много лет после бурного матча на «Самара-Арене» я буду брать интервью у заслуженного тренера России Андрея Валерьевича Тихонова и понимать, что жизнь-то удалась!».

Специальный приз – автограф Андрея Тихонова вручил школьнице ветеран клуба, легендарный футболист Валерьян Панфилов.

Все лауреаты конкурса эссе получили сувенирную продукцию с символикой ЧМ 2018.

Список победителей конкурса эссе

С работами лауреатов творческих конкурсов совсем скоро познакомятся жители Самары. Макеты авторов-победитей конкурса социальной рекламы по проблемам инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста будут размещены на рекламных щитах города, а лучшие эссе о ЧМ-2018 будут опубликованы на страницах «Самарской газеты».

Поздравляем всех с заслуженными наградами и желаем дальнейших успехов!

Автор фотографий — Сергей Курочкин