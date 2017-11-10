9 ноября в Доме журналиста прошло открытие выставки самарской художницы, члена Союза художников России Натальи Какошкиной «Французские зарисовки».

В экспозиции представлено 39 работ, написанные автором во время путешествия во Францию. На картинах запечатлены уютные узкие улочки, городские и морские пейзажи, знакомые и незнакомые люди, необычные натюрморты.

По словам Натальи, ее очень вдохновила необычная красота этой страны, особенно ей полюбились домики рыбаков устриц в городе Аркашон. Им она посвятила целую серию картин.

«За творчеством Натальи я наблюдаю уже пять лет. Ее архитектурная основа всегда подчеркивает каркасность композиции. Я бы ей посоветовала обязательно заняться монотипией, это придаст особой экспрессии ее работам», — отметила в своем выступлении искусствовед, член Союза художников России, арт-критик Валентина Чернова.

Выставка продлится в течение месяца. Посетить ее можно по будням с 10:00 до 17:00. Вход бесплатный.